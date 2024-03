Os novos arguidos são um pai e os dois filhos, segundo a imprensa russa, que divulgou a identidades dos suspeitos citando um porta-voz do tribunal de Barmanni, em Moscovo.

Um deles era o proprietário, até há poucos dias, do carro em que os alegados atacantes fugiram depois do atentado, noticiou um jornal local, citado pela agência espanhola EFE.

O mesmo tribunal decretou no domingo a prisão preventiva durante dois meses de quatro cidadãos tajiques acusados de terem cometido o atentado no recinto de espetáculos Crocus City Hall, a 20 quilómetros do centro de Moscovo.

Os quatro alegados autores do ataque foram acusados de terrorismo e poderão ser condenados a prisão perpétua.

Vários políticos russos já sugeriram a necessidade de reintroduzir a pena de morte para os condenados por terrorismo.

As forças de segurança russas detiveram 11 pessoas supostamente ligadas ao ataque, que foi reivindicado pelo grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (também conhecido pelo acrónimo árabe Daesh).

De acordo com o balanço oficial provisório, o atentado causou 137 mortos e 182 feridos.