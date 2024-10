Segundo o capitão do porto de Lagos, Hugo Bravo da Guia, que coordena as operações de busca, hoje as operações reiniciaram-se às 07:40 e “deram-se numa área compreendida entre [a praia de] Vale Figueira e a praia da Ponta Ruiva”, localizadas nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo, respetivamente.

O dispositivo esteve “dividido em oito equipas, num total de 20 operacionais”, entre elementos da Autoridade Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, tendo ainda participado na operação um helicóptero da Força Aérea, indicou à Lusa o oficial da Marinha Portuguesa.

Foram também utilizados nas buscas “dois drones, um por cada corporação de bombeiros, uma embarcação da estação salva-vidas de Sagres e um total de sete viaturas todo-o-terreno”, acrescentou.

O homem, de 25 anos, caiu alegadamente ao mar quando praticava pesca lúdica, na tarde de sábado, na praia da Bordeira, em Aljezur.

Apesar do trabalho das equipas, as buscas foram “interrompidas, sem resultados, após o pôr do sol”, acrescentou o capitão do porto.

“Não houve sucesso, de ontem [domingo] para hoje alargámos a área de buscas e, dentro da área de buscas, na zona mais a sul. Os amigos e familiares da vítima integraram também as buscas por terra”, destacou Hugo Bravo da Guia.

Na terça-feira, as buscas vão ser retomadas ao nascer do sol, com equipas por terra e por mar, mas já sem a presença do helicóptero da Força Aérea Portuguesa, adiantou o capitão do porto de Lagos.

“Vamos manter o dispositivo de hoje, até fazer as 72 horas, que se cumprirão cerca das 14:40 [de terça-feira], mas sem o helicóptero, que ficará de prevenção para o caso de ser necessário proceder a um eventual resgate”, disse ainda o capitão-tenente que comanda a capitania de Lagos.

O alerta para o desaparecimento do pescador foi recebido no sábado, pelas 14:40, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).