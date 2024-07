A autorização é valida para o período que vai de 26 de julho a 11 de agosto, na janela horária compreendida entre as 08:00 e as 17:00 e os aerotáxis não poderão cobrar pelos voos, ainda sem visto positivo da Agência Europeia de Segurança Aérea.

Se os serviços fossem vendidos, iriam custar de 105 a 140 euros.

As aeronaves, de propulsão elétrica e de dois lugares, um dos quais do condutor, são fabricadas pela empresa alemã Volocopter, criadora do modelo ‘Volocity’.

Estão previstas três linhas, sendo uma a ligação entre uma barcaça junto à estação ferroviária de Austerlitz e o heliporto de Issy-les-Moulineaux.

A Câmara Municipal de Paris refere-se à iniciativa como “uma aberração ecológica” e pondera recorrer aos tribunais para a travar.

“Este Governo não tem legitimidade para ir contra o que já foi decidido na autarquia “, comentou o vereador da mobilidade, David Belliard.