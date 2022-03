O Governo anunciou na semana passada que o benefício do AUTOvoucher passaria para 20 euros durante o mês de março em resposta ao aumento substancial dos combustíveis. Em novembro de 2021, o AUTOvoucher teve a sua primeira versão com um desconto de 10 cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros/mês, ou seja, um benefício máximo de 5 euros mensais.

O que precisa saber sobre o funcionamento deste apoio:

Como é que se tem acesso ao AUTOvoucher?

Para ter acesso é preciso estar inscrito no Programa IVAucher. Após o primeiro consumo do mês num posto de abastecimento de combustível aderente, independentemente do seu valor, o desconto será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis.

Quem não está inscrito no Programa IVAucher ainda pode fazê-lo?

Sim. O registo pode ser realizado, a qualquer momento, na plataforma www.ivaucher.pt. O contribuinte deverá registar o seu Número de Identificação Fiscal e os seus cartões bancários são automaticamente associados. Após a adesão, o sistema demora 1 dia útil a ficar ativo.

Como funciona o benefício extra aprovado para este mês de março?

A partir do dia 7 de março será atribuído um benefício total de 20 euros para o corrente mês.

Os consumidores que aderiram ao Programa antes de 07/03/2022 e já tinham recebido o reembolso de 5€ relativo ao mês de março, receberão mais 15€ na sua conta bancária após o próximo consumo que efetuarem este mês.

Os consumidores que aderiram ao Programa antes de 07/03/2022, mas que não tinham feito nenhum consumo em postos de abastecimento no mês de março, recebem 20 euros na sua conta bancária, nos dois dias úteis seguintes ao primeiro abastecimento após 07/03/2022.

Os consumidores que só adiram ao Programa após 07/03/2022, e desde que a adesão esteja concluída (o sistema demora 1 dia útil a ficar ativo), recebem 20€ na sua conta bancária, nos dois dias úteis seguintes ao primeiro consumo em postos de abastecimento.

Como funciona o reembolso?

Quando o consumidor realizar o pagamento num posto de combustível aderente, utilizando um cartão bancário elegível, o benefício AUTOvoucher será creditado na conta bancária do beneficiário.

Quais são os postos de abastecimento aderentes?

A lista de postos de abastecimento aderentes AUTOvoucher pode ser consultada aqui.