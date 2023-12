A avalanche, registrada a 2300 metros de altitude, ocorreu esta tarde, próximo da estação de esqui de Saint-Gervais-les-Bains, na montanha Mont Blanc, segundo a Prefeitura da Alta Sabóia.

Há "duas vítimas fatais e um ferido leve", informou a Prefeitura.

Em Isère, um homem de 31 anos, que saiu do trilha marcado "para ver as camurças" (mamíferos semelhantes às cabras), caiu 500 metros de uma área rochosa na comuna de Chantepérier, no maciço de Ecrins, informou a polícia de Grenoble. Outro excursionista, de 26 anos, não sofreu ferimentos e conseguiu ser levado para o hospital.