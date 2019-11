No entanto, o bastonário adiantou que, na segunda-feira, irá ocorrer uma reunião no ministério da Saúde, com a presença da ministra, Marta Temido, para apresentação e discussão do relatório da auditoria.

Miguel Guimarães comentou, igualmente, outra das conclusões da auditoria que apontam que o número de jovens médicos sem acesso a formação especializada vai aumentar, porque nas atuais condições das unidades do SNS será difícil manter o crescimento das vagas para especialização.

“Aquilo que os auditores concluíram, nós já tínhamos concluído. É difícil arranjar mais vagas para a formação médica enquanto tivermos médicos a saírem todos os dias do SNS. Seja médicos mais novos ou com mais experiência, precisamos de mais gente e de mais formadores”, defendeu.

O bastonário comentou também uma notícia do jornal Expresso que dá hoje conta de que a fuga de médicos para o estrangeiro “é a mais alta dos últimos quatro anos”, referindo que os clínicos procuram “melhores condições.

De acordo com o jornal, o ano deverá terminar com quase 400 pedidos para exercer no estrangeiro, “pouco menos do que o recorde de 475 registado em 2015″.

“É um sinal dos tempos e que mostram que as coisas não vão bem no SNS, mas as pessoas podem circular livremente”, concluiu.