Em comunicado, hoje divulgado, o regulador dos mercados financeiros indicou que a sua ação em 2020 tem como objetivo contribuir “para a recuperação da confiança dos investidores no mercado e nas suas instituições, para a estabilidade do sistema financeiro e para a promoção de um mercado de capitais nacional competitivo e eficiente no plano internacional, em benefício das empresas e das famílias”.

Assim, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) definiu cinco prioridades da sua atuação, entre as quais o reforço da supervisão das entidades supervisionadas para dissuadir más práticas, focando a sua atuação na avaliação da idoneidade dos gestores e outros membros das entidades que operam no mercado de capitais, assim como na supervisão dos modelos de governo (mecanismos de controlo interno, fiscalização, auditoria interna) tendo em conta o impacto na estabilidade do sistema financeiro.

Irá ainda trabalhar na implementação das suas novas competências de supervisão.

A CMVM quer simplificar e clarificar as exigências regulatórias e tornar a supervisão proporcional, o que diz que será concretizado através de medidas como “eliminação de sobreposições e introdução de maior clareza quanto às exigências regulatórias", mas também redução de prazos de resposta e reforço da supervisão em áreas que podem ser de maior risco, como na venda de produtos financeiros a investidores não profissionais.