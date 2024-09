“Amílcar Cabral, unidade e luta. Contra o racismo e a xenofobia”, foram as palavras com que a Marxa (marcha, em crioulo) Cabral arrancou da Praça do Marquês de Pombal animada por batucadeiras, fortes sons de tambores, muitos gritos e vivas a Cabral, o líder africano e anticolonialista que faria este ano 100 anos de idade.

Com uma hora de atraso, os manifestantes avançaram devagar às 16:00 apoiados por um mar de bandeiras onde o rosto de Amílcar Cabral era assinalado. As frases que o marcaram são visíveis, bem como bandeiras dos países que ajudou a libertar do colonialismo: Cabo Verde e Guiné-Bissau.

Esta marcha realiza-se no Dia Internacional da Paz e vai percorrer a Avenida da Liberdade, culminando no Rossio (Largo de São Domingos), onde será lida uma declaração segundo a qual setembro será, a partir de hoje, o mês das Marxas Cabral em Portugal.