Os acessos ao centro da cidade e locais de arraial serão condicionados no início da noite de hoje, véspera do feriado municipal de Lisboa), visando “permitir a circulação de pessoas nos mais diversos locais de festividades e diversão em segurança”.

Também a partir das 18h00, serão cortadas as ruas Braamcamp e Duque de Palmela, bem como o Marquês de Pombal e as avenidas António Augusto de Aguiar e Fontes Pereira de Melo, ficando assegurada a circulação para transportes públicos (lateral norte interna e externa entre a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Rua Joaquim António de Aguiar).

O acesso ao Rossio também não vai ser permitido.

Até às 20h00, a circulação na zona da Sé estará mantém-se condicionada devido aos Casamentos de Santo António, que se começaram esta manhã com 16 casais a "dar o nó".

Tendo em conta que milhares de visitantes irão afluir aos arraiais, a PSP aconselha a utilizar transportes públicos na sua deslocação para os locais onde existam festividades e a não estacionar em locais proibidos, tendo especial atenção aos locais que possam dificultar a passagem de meios de socorro.

Folia em segurança

Quem se desloque na sua viatura particular deve verificar bem se a deixou trancada e não deixar nada exposto no seu interior.

“Se levar mala, transporte-a sempre fechada e junto à parte frontal do corpo e com os objetos mais importantes (dinheiro, documentos, telemóvel, etc.) distribuído por locais diferentes e de difícil acesso”, pode ler-se ainda nas recomendações da força de segurança.

O Comando Metropolitano de Lisboa apela ainda às pessoas que se desloquem às festas da cidade que adotem “um comportamento cívico e responsável, contando com a sua colaboração para comunicar à polícia qualquer situação que possa perturbar a segurança e ordem públicas”.

As Festas de Lisboa tiveram início no final de maio e vão decorrer até ao final do mês de junho, encerrando com dois espetáculos no Terreiro do Paço.