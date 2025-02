A aeronave Bering Air Caravan, com nove passageiros e o piloto, voava entre as cidades de Unalakleet e Nome, separadas por apenas 235 quilómetros através da baía de Norton Sound.

As equipas de busca e resgate "trabalham para conseguir as últimas coordenadas conhecidas" do avião, informaram as autoridades em comunicado.

O desaparecimento é o mais recente de uma série de incidentes aéreos nos Estados Unidos. No dia 30 de janeiro, a colisão entre um helicóptero militar e um avião de passageiros deixou 67 mortos.

Dois dias depois, a queda de um avião de transporte médico num bairro movimentado na Filadélfia matou sete pessoas.