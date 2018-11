Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

O avião da companhia aérea holandesa Transavia que aterrou hoje, de emergência no aeroporto de Faro com 149 passageiros a bordo já seguiu para Amesterdão, disse à Lusa fonte da ANA - Aeroportos de Portugal. Uma parelha de F-16M da Força Aérea assistiu hoje a aeronave, que declarou emergência após descolar do Funchal, ilha da Madeira, anunciou hoje aquele ramo militar.