O avião que transportou os refugiados afegãos que colaboraram com Portugal já aterrou no Aeródromo de Trânsito de Figo Maduro, em Lisboa. Trata-se do primeiro grupo — amanhã chega mais um, com 36 a 38 pessoas. Marcelo Rebelo de Sousa diz que se Portugal "sai de cabeça erguida" do Afeganistão, tendo cumprido um "princípio moral".



O grupo de afegãos resgatados por Portugal chegou esta sexta-feira a território nacional. São 24 no total, incluindo crianças. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a comitiva, que incluiu os quatro portugueses enviados para o Afeganistão. O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, também esteve presente. Este último, aos jornalistas, numa sessão curta de perguntas no hangar do Aeródromo de Trânsito de Figo Maduro, diz que se tratou de honrar uma "dívida de gratidão". "Trazer para Portugal os afegãos que quiseram vir é honrar essa dívida de gratidão. São missões muito fáceis de enunciar mas muito difíceis de cumprir", frisou o ministro, que adiantou que os refugiados são intérpretes e tradutores (chegam com as suas famílias) que ajudaram a missão portuguesa no Afeganistão. Já o Chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, frisou que se tratou de uma missão para ajudar quem "esteve connosco" em "situações difíceis". "Portugal sai de cabeça erguida daquilo que era o cumprimento de um princípio moral. Quem esteve connosco sempre, em situações difíceis, merecia que nós estivéssemos com eles e elas na situação mais difícil da sua vida, que é a situação de assistir ao drama a que se assiste com o povo afegão", afirmou o Presidente da República. Trata-se do primeiro grupo a chegar ao país e engloba cidadãos que colaboraram com a missão portuguesa em Cabul. O voo fez escala em Madrid — uma vez que o grupo foi incluido na operação espanhola — e aterrou em Figo Maduro, Lisboa, cerca das 21h27. Está prevista a chegada de mais refugiados afegãos para este sábado, dia 28 de agosto. Segundo o ministro da Defesa, é um grupo com 36 a 38 pessoas.