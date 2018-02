O acidente de avião ocorrido hoje de manhã no sul do Irão matou todas as 66 pessoas a bordo, informou o porta-voz da Aseman Airlines.

Em declarações à televisão pública do país, Mohammad Taghi Tabatabai afirmou que o avião da companhia iraniana transportava 60 passageiros, incluindo uma criança, e seis membros da tripulação. Segundo a mesma fonte, o avião caiu no Monte Dena, com cerca de 440 metros (1.440 pés) de altura. O avião ATR-72, usado para voos regionais de curta distância, despenhou-se junto da remota e montanhosa cidade de Semirom, que fica a cerca de 620 quilómetros (390 milhas) a sul da capital, Teerão. Às agências de notícias iranianas, Isna e Fars, o porta-voz dos serviços de emergência, Mojtaba Khaledi, adiantou ter sido enviado um helicóptero de resgate para as montanhas de Zagros, explicando que, "por causa do terreno montanhoso da região, não é possível enviar ambulâncias". O presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento iraniano, Alaedin Borujerdi, adiantou que o acidente foi avistado por vários moradores.