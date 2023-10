Um avião com destino a Bremen, na Alemanha, deixou o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, às 8h30, deste sábado, quase hora e meia após a hora prevista de partida (7h05). No entanto, apesar do atraso, o voo FR362, da Ryanair, não chegou a deixar o espaço aéreo português e acabou por aterrar de novo menos de uma hora depois de descolar do mesmo aeroporto, como se pode ver no site Flightradar24.

Voo Ryanair créditos: DR

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que sublinha que o comandante declarou um problema com pássaros na pista, um "bird strike", e teve de regressar ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, por precaução e como forma de avaliar danos na aeronave.

O jornal diz ainda que foram imediatamente acionados os meios de socorro, mas não chegaram a ser necessários.