O voo fazia a ligação entre Faro e Belfast, mas um furo no pneu à descolagem levou ao alerta e à operação de aterragem de emergência.

De acordo com o jornal algarvio Sul Informação, o avião partiu de Faro às 7:50 com direção a Belfast, mas um dos pneus rebentou durante a descolagem. O avião teve de voltar ao aeroporto, mas sem antes libertar combustível. O que fez com que a aeronave sobrevoasse o sul do país durante pelo menos uma hora para poder aterrar em segurança, como manda o protocolo para este tipo de emergências.

De acordo com a SIC Notícias, seguiam a bordo cerca de 190 passageiros.

O aeroporto de Faro ativou o protocolo de emergência e vários meios ficaram em alerta. A aeronave aterrou em segurança cerca de 1h30 depois de ter descolado.