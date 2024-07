Na sequência de problemas de pressurização, um avião da TAP que fazia a ligação Lisboa-Copenhaga voltou ao ponto de partida em segurança.

Adianta a CNN que se trata do mesmo aparelho que há dias fez uma aterragem de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por motivo semelhante. À data o voo era de ligação entre Lisboa e Oslo.

A aeronave tem a matrícula CS-TVB.

A TAP confirmou o caso e garantiu que a aterragem de emergência de hoje foi efetuada por precaução.

O regresso a Lisboa foi realizado "em perfeita tranquilidade", acrescentou a companhia.

"O voo TP752, que fazia a ligação Lisboa-Copenhaga, devido a questões técnicas e por precaução regressou a Lisboa, onde aterrou em total segurança com passageiros e tripulantes a bordo em perfeita tranquilidade", adiantou a transportadora aérea numa nota.

"Os passageiros serão transportados para o destino logo que possível", indicou ainda a TAP.

Esta manhã, o comandante reformado da companhia aérea, José Correia Guedes, deu conta do sucedido, indicando que, por volta das 09:40, "um voo da TAP que acabou de fazer descida de emergência" voava já "em território português".

"Não há a mínima razão para preocupação", rematou.