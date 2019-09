"A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa-Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompida pela equipa de pilotos", refere fonte oficial da TAP.

A companhia aérea garantiu ainda que "não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia".

O voo estava previsto para as 15:25, de acordo com a informação no 'site' da ANA -- Aeroportos de Portugal, mas deverá agora sair as 19:15.

O canal de televisão Aviação TV partilhou na sua página de Facebook o momento em que a avaria ocorre, que pode ser visualizada por volta dos 26:30.

A TAP não avançou mais informações, nomeadamente sobre quantos passageiros estariam na aeronave.

A informação de voo no site FlightRadar mostra que o voo nunca saiu da zona do aeroporto de Lisboa.

[Notícia atualizada às 18:37]