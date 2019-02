Um avião de carga Boeing 767 que voava para Houston, nos Estados Unidos, com três pessoas a bordo, caiu numa baía a leste da cidade, anunciou fonte da administração da aviação federal.

De acordo com Lynn Lunsford, da Federal Aviation Administration (FAA), não há ainda informações sobre o estado das três pessoas que se encontravam a bordo.

O avião partiu de Miami e caiu em Trinity Bay, a norte de Galveston Bay e do Golfo do México, segundo as autoridades, que não forneceram mais pormenores até ao momento.

Um alerta da FAA foi emitido após as autoridades terem perdido a localização no radar e contacto via rádio, quando o Atlas Air Flight 3591 se encontrava a 48 quilómetros do Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston.

A Guarda Costeira enviou vários barcos para dar eventual assistência aos sobreviventes, bem como helicópteros de busca.

Investigadores da FAA viajaram para o local da queda, bem como as autoridades da Comissão Nacional para a Segurança nos Transportes, que irá liderar o inquérito.