Um avião Cessna 551 que descolou do aeroporto de Jerez, no sul de Espanha, deixou de responder aos controlos. Já foi confirmada a queda no Mar Báltico.

Segundo o Expresso, o avião teria o comandante e um passageiro a bordo e despenhou-se às 18h45 deste domingo. O avião foi intercetado por caças da Força Aérea alemã, que confirmaram a morte de comandante e passageiro ainda antes da queda, mas jornais suecos e alemães falam na existência de quatro pessoas no avião particular. A Reuters refere que a aeronave, com registo austríaco, caiu na costa da Letónia.