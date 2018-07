As medidas divulgadas hoje pela Câmara Municipal de Óbidos visam “a imediata resolução” dos surtos de moscas que, ciclicamente, afetam o concelho de Óbidos e cuja responsabilidade o Ministério do Ambiente atribuiu à Sociedade Avícola da Avarela.

O aviário de perus onde “apenas há licença ambiental e licença de exploração para 12 pavilhões” vai ter que encerrar “cinco pavilhões não licenciados”, divulgou hoje a Câmara de Óbidos, na sequência de uma reunião com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e a Secretaria de Estado do Ambiente.

Na reunião, realizada na terça-feira, foi ainda determinada a proibição “da entrada de novos perus (repovoamento) enquanto houver larvas [de moscas] na exploração” e a obrigatoriedade de, nos pavilhões licenciados, “haver um vazio sanitário entre as mudanças de bandos de aves num período de quatro semanas”.

As mesmas entidades determinaram ainda que os efluentes da exploração “serão tratados como resíduos e, como tal, terão de ser encaminhados para central própria e não poderão ser usados para valorização agrícola”, como acontecia anteriormente.