Na newsletter de março, para se ganhar bilhetes, o desafio era o de enviar um pequeno texto, com o tema: "Qual a situação mais hilariante que viveu num jantar de família?".

Os vencedores vão poder assistir à sessão de dia 20 de abril, domingo, às 16h30, no teatro Maria Matos, em Lisboa. Este é um espetáculo da Força de Produção.

Aqui estão os textos dos vencedores:

Inês Gonçalves

A situação mais hilariante que já vivi num jantar de família foi no Natal, há uns anos, quando ainda cá estávamos todos e éramos sempre 13 à volta da mesa.

A minha prima, que na altura devia ter cerca de 15 anos, a comer o bacalhau acaba a fazer uma nódoa gigante de azeite, desata a rir e diz "Tia, sujei a mesa!". Acabamos todos a explodir a rir e a gozar com ela, ao ponto, que ela já chorava e ainda dizia " Mas tia, desculpa, eu sujei a toalha".

Com toda a gente, já a rir e bem disposta, o jantar continuou, com a nossa avó a contar a sua historia de sempre, de como ficou fechada na casa de banho do museu da Eletricidade. Acabava com todos já a chorar a rir novamente.

A cereja no topo do bolo foi quando essa prima disse que ia à casa de banho. Ela levanta-se, vai e passado 30 segundos volta e nós ficamos todos a olhar para ela. Ao que ela pergunta "Tia, mas tens dois papeis higiénicos, um branco e um vermelho, qual é que é suposto usar?". Lá voltamos nós todos a gozar com ela, ao que a Tia responde "Podes usar o que tu quiseres!". Ela disse "Ok".

O meu primo, irmão dela e que a conhece de ginjeira, olha para mim e diz "Aposto tudo, em como ela vai usar os dois" e eu não acreditava. Assim que ela volta, ele olha para ela e diz "Usaste os dois, não foi?", ela começa a corar imenso, com uma cara de caso, até que se desmancha a rir e diz "Claro que sim!".

A partir desse Natal, sempre que alguém é o primeiro a sujar a toalha, diz "Tia, sujei a toalha" e relembramos a história do papel higiénico.

Paula Alexandra Gonçalves Nunes

A pior situação que já me encontrei foi quando estava hospedada num hotel, eles tinham um espelho vidro a separar a sala de jantar e eu feita parva começo a fazer macacadas, quando entro na sala, vejo que se vê pelo vidro e que a minha família e o resto do pessoal que estava a jantar estavam com cara de gozo.

Beatriz Martins

A minha avó decidiu fazer um bolo de rum, mas exagerou na dose. No primeiro pedaço, todos comentámos que estava "forte", no segundo, já estávamos a rir de tudo e de nada. No final do jantar, a avó começou a cantar fado e o meu pai adormeceu no sofá com um sorriso na cara e a babar-se. Conclusão: bolo alcoólico, sucesso absoluto!

