Baseado nas célebres personagens criadas por Charles Addams, este musical chega agora ao Maria Matos, em Lisboa, mas já andou um pouco por todo o mundo.

A nova aposta da Força de Produção é uma adaptação do clássico da Broadway 'The Addams Family'. Nos EUA estreou em 2009 em Chicago e chegou à Broadway em 2010. Conta com libreto de Marshall Brickman e Rick Elice e música e letras de Andrew Lippa.

O musical original ganhou vários prémios durante a sua temporada na Broadway, incluindo um Drama Desk Award de Melhor Cenografia, um Outer Critics Circle Award de Melhor Cenografia e o Drama League Award de 2010 de Conquista Distinta em Teatro Musical. O espetáculo foi ainda nomeado para dois prémios Tony, considerados os Óscares do teatro musical.

Desde que estreou já esteve no Brasil, Austrália, Argentina, Alemanha, México, Ucrânia, África do Sul, Dinamarca, Espanha e Reino Unido, entre vários outros países.

Por cá, a encenação ficou a cargo de Ricardo Neves-Neves, que soma mais um musical ao currículo. Com a mesma produtora já encenou também o musical 'Mães', mas assina também sucessos como 'Noite de Reis', com várias temporadas no Teatro da Trindade.

Em entrevista ao SAPO24, o encenador descreve este novo desafio como "uma comédia com um ambiente obscuro".

As grandes dificuldades em adaptar o texto vindo da Broadway prendem-se sobretudo com o conhecimento que o público já tem das personagens principais, a própria Família Addams: Gomez, Morticia, Wednesday, Pugsley, o Tio Fester, a Avó e o mordomo Lurch. A série já existe desde os anos 60, à qual se juntam os filmes nos anos 90. A isto acrescenta-se ainda a mais recente aposta da Netflix, em 2022, a série de Tim Burton 'Wednesday'.

Apesar de toda esta realidade, Ricardo Neves-Neves destaca que as personagens aqui falam em português e que, apesar de ter um "ponto de partida definido", teve alguma liberdade para fazer a sua adaptação. "Esta é uma história muito conhecida, muito repetida na ficção: A filha que tem um novo amor e que o esconde aos pais. Quantas vezes é que nós já vimos isso? Portanto, aqui onde eu dediquei mais tempo foi ao estudo da música que me ajuda a indicar esse caminho", descreve.

Como parte da pesquisa para o espetáculo viu algum do material já produzido sobre esta família peculiar criada por Charles Addams e trouxe para o espetáculo algumas das suas incoerências, como a dúvida sobre de quem a avó é mãe: se de Gomez, se de Morticia.

Sobre a seleção do elenco foi muito fácil: "Selecionar atores que são cantores e bailarinos, hoje, parece-me muito mais fácil do que há 15 anos. Ou há 10 anos. Agora há um conjunto de pessoas muito talentosas, com formação muito séria em teatro musical".

Cada vez mais presente no mundo do teatro musical, o encenador sublinha que tem sido uma questão de oportunidade. "Tem vindo ter comigo. Sou um sortudo por poder trabalhar com música de forma tão recorrente", diz. Sublinha, no entanto, que o reaparecimento do teatro musical nos teatros nacionais não é uma questão de moda, mas sim por "termos cada vez mais pessoas com essa inclinação, essa formação e com esse conhecimento".

"Queremos que existam pessoas que possam vir ver e digam: 'se calhar conheço uma pessoa que é mais ou menos assim'"

A história deste musical começa quando Wednesday se apaixona por Lucas, um rapaz de uma família "normal". A jovem princesa das trevas confessa que está apaixonada ao pai, Gomez, e pede-lhe para não contar nada à mãe, Morticia, o que será um grande problema durante o resto da peça.

O novo namorado de Wednesday e a família são convidados para jantar em casa dos Addams e são confrontados com todas as suas peculiaridades que não são assim tão diferentes das deles. Com 18 atores e bailarinos em palco, o elenco transmite ao público toda uma grande confusão familiar recheada de muita música e dança pelo meio.

Durante uma conversa uma parte do elenco, todos confirmam que o mais complicado foi trazer estas personagens à vida com a visão do encenador.

Brienne Keller, que faz de Wednesday, diz que ainda está a descobrir como trazer vida à sua personagem, apesar de ter visto quase todo o material existente sobre a mesma. "Eu acho que quando ela está com o Lucas, florescem umas coisas dentro dela a que não está de facto habituada e sente muita estranheza, mas à medida que as vai sentindo, vai deixando-as viver dentro dela".

Já Joana Manuel, que faz o papel de Morticia, acrescenta que estão "a fazer uma Família Adams específica, mas que traz as camadas de todas as famílias Adams que já existiram, da série, do filme e agora da Wednesday". "Acho que a piada da Família Adams é precisamente que o normal para estas pessoas é toda a gente ser diferente", destaca.

Alexandre Carvalho, que faz um dos papéis com mais camadas de toda a peça, o Tio Fester, conta que não viu qualquer conteúdo sobre a família antes de fazer a peça. "A minha personagem é tão característica que qualquer coisa que eu fosse ver, haveria sempre algo que ia copiar. Vou ver agora que vamos estrear". Como preparação teve de rapar o cabelo e encontrar a "loucura na humanização".

"Eles não são só doidinhos, eles acreditam que aquilo é a vida normal", diz o ator. "Queremos que existam pessoas que possam vir ver e digam: 'se calhar conheço uma pessoa que é mais ou menos assim'", aponta.

Ruben Madureira, que faz o papel de Gomez, confessa que viu o musical original, mas que não pode ser comparado a este: "Não só artisticamente falando, mas também no investimento que é feito aqui neste espetáculo. Estamos a falar de universos que estão absolutamente distantes, e acho que não fui buscar nem beber nada que me interessasse".

"Há coisas que foram criadas neste grupo", acrescenta Joana Manuel. "Se nós encontrássemos um outro elenco para fazer este espetáculo, estaríamos a fazer outra coisa completamente diferente", completa Ruben Madureira.

O elenco completo do espetáculo conta com: Alexandre Carvalho, Ana Brandão, André Lourenço, Artur Costa, Brienne Keller, Dany Duarte, Frederico Amaral, Irma, Joana Manuel, João Maria Cardoso, José Lobo, Leonor Rolla, Margarida Silva, Rogério Maurício, Ruben Madureira, Samuel Ferreira Alves, Sílvia Filipe e Sofia Loureiro. A direção musical é de Artur Guimarães.

'A Família Addams' estreia esta quinta-feira no Maria Matos em Lisboa e fica pelo menos até ao dia 4 de maio. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam entre os 20 e os 22 euros.