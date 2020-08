Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, avó materna da primeira-dama, morreu no Hospital Regional de Ceilândia, cidade vizinha de Brasília e, segundo os médicos que a atenderam, usava aparelhos para auxiliá-la a respirar há cerca de duas semanas e, embora apresentasse algumas melhorias nos últimos dias.

“Deus quis levar minha mãezinha. Não acredito. Ela lutou tanto, mas não resistiu”, disse aos jornalistas Maria de Fátima Ferreira, uma das tias de Michelle Bolsonaro.

A própria primeira-dama, Michelle Bolsonaro, de 38 anos, está em isolamento social após testar positivo para covid-19 em 30 de julho, poucos dias depois que seu marido anunciou estar recuperado da mesma doença.

o Presidente brasileiro, que já foi contaminado com covi-19, é um dos lídesre mais céticos em relação ao risco da pandemia e tem estimulado as pessoas a não aceitarem as medidas de isolamento social, afirmando que as mesas prejudicam a economia do país e já considerou a infeção provocada pelo novo coronavírus de "gripezinha".