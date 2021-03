Dezoito pessoas suspeitas de envolvimento neste tráfico de narcóticos na região de Cetraro, ligadas ao clã da máfia Muto, foram detidas durante a operação.

O clã Muto é uma das muitas famílias que fazem parte da ‘Ndrangheta’, a máfia calabresa, considerada uma das mais poderosas do mundo e cuja atividade principal é o tráfico de droga.

“Esta avó falou com os carabineiros (força de segurança italiana) para pedir-lhes que salvassem o seu neto”, afirmou o coronel Piero Sutera, comandante dos carabineiros de Cosenza, em Calábria.

O grupo criminoso desmantelado esteve igualmente implicado na extorsão de fundos de empresários do setor do turismo, um dos quais pediu ajuda à polícia.

“Essas pessoas sofreram com a arrogância dos criminosos que exigiam dinheiro”, comentou o procurador antimáfia Nicola Gratteri, citado pelo jornal Gazzetta del Sud.

Gratteri, procurador principal num grande processo em andamento contra a ‘Ndrangheta’ com mais de 300 arguidos, disse que parte do dinheiro extorquido é pago a membros do clã na prisão e às suas famílias, segundo a mesma fonte.