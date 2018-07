As atividades vão decorrer, como habitualmente naquele dia, no parque da cidade.

Além do "enorme" piquenique, pensado no convívio entre avós e netos, e da missa campal celebrada pelo bispo do Porto, aguardam-se com expectativa os momentos destinados às histórias contadas pelos mais velhos.

"Alguns avós vão transformar-se em contadores de histórias e partilhar com os mais novos as memórias de antigamente, tradições ou lendas que foram passando de geração em geração", realçou o chefe do executivo, antevendo muita animação ao longo do dia.

Nas comemorações vai estar presente o avô mais velho do concelho, atualmente com 105 anos, ao qual vai ser dada a honra de partir um bolo com tantos metros de comprimento quantos a sua idade.

Ao longo do dia, não faltarão outras atividades para avós e netos, incluindo atuações musicais para todos os gostos, momentos de dança, atividades desportivas e jogos tradicionais, fazendo lembrar as brincadeiras de infância dos anciãos de Penafiel.

O Dia Nacional dos Avós foi criado em 2003, vários anos depois de Ana Elisa Couto, uma munícipe de Penafiel, já falecida, ter iniciado contactos com as entidades políticas nacionais no sentido de oficializar aquela data.