Um meio oficial chegou a usar a palavra "queda" para descrever o acidente do helicóptero onde seguiam o presidente iraniano, o ministro dos negócios estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, e o governador da província de Azerbeijão Oriental, segundo a Associated Press.

Contudo, para já, nem a Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA), nem a televisão estatal avançaram com nenhuma informação acerca do do presidente Raisi. Contudo, foi feito um apelo público para que a população rezasse pelo presidente, aparecendo mais tarde imagens do Iman Reza Shrin a rezar na cidade de Mashhad, um dos locais mais sagrados para os shiítas.

O Ministro do Interior, Ahmad Vahidi, num comunicado ao público, apenas disse que "o estimado presidente e companhia estão a regressar nos seus helicópteros quando uma das aeronaves foi forçada a aterrar de emergência devido ao mau tempo e ao nevoeiro". Acrescentou ainda que "várias equipas de resgate estão estão a caminho da região mas devido às condições climatéricas e à nebelina é capaz de demorar a encontrar o sítio onde a aeronave aterrou". No mesmo comunicado disse ainda que pelo facto da região ser inóspita, estava difícil estabelecer contacto, encontrando-se à espera que as equipas chegassem à zona de aterragem para ter informação.

A área inóspita em questão é de bastante difícil acesso conhecida pelas suas florestas e montanhas. O porta-voz dos serviços de emergência disse à IRNA que uma tentativa de aterragem já foi feita, mas sem sucesso.