Promovido pelo município de Leiria, o festival substitui a tradicional Feira do Livro e, com a curadoria de Isabel Lucas e Nuno Artur Silva, pretende afirmar-se “um momento de encontros para entrar na agenda literária anual”, avança a organização em comunicado.

Durante dez dias, a programação de “Versátil” convida à reflexão sobre “os avanços alcançados após o 25 de Abril, os desafios presentes e futuros na defesa da liberdade, igualdade e direitos humanos”, através de conversas, concertos, cinema, teatro, recitais de poesia ou num piquenique com livros.

O evento literário estender-se-á pelo centro da cidade, com atividades nas praças, jardins, museus, restaurantes e cafés, galerias, bibliotecas e livrarias.

Leiria, que inspirou “O crime do Padre Amaro” de Eça de Queiroz e viu nascer autores como Afonso Lopes Vieira, Francisco Rodrigues Lobo e Acácio de Paiva, ambiciona que “Versátil” seja “mais um motivo para descobrir a cidade”.

Segundo a organização, Dulce Maria Cardoso, Jeferson Tenório, Manuel Alegre, Rui Zink, Raquel Varela, Ana Margarida de Carvalho, André Carrilho, Valter Hugo Mãe, Maria Francisca Gama, Hugo Gonçalves, Luís Afonso, Isabel Meira, Andreia Brites, Manuel Fonseca, António Costa Santos, Regina Queiroz, Martim Sousa Tavares, Bruno Vieira Amaral, Paulo Moreiras, Rita Canas Mendes, Joaquim Vieira, Fernando Alves, Rachel Caiano, Lina, Luca Argel, António Jorge Gonçalves e Hugo Van Der Ding são alguns dos nomes confirmados nesta edição de “Versátil”.

A programação dá espaço especial ao público familiar, às crianças e jovens, na lógica de conquista de novos públicos para os livros, nomeadamente através da presença de ‘booktubers’ e ‘booktokers’.

Sam (1924-1993) será recordado com na exposição “Não Ria. O Humor é um assunto muito sério”, a propósito dos cem anos sobre o nascimento do cartunista.

“Versátil vai homenagear ainda o realizador António-Pedro Vasconcelos (1934-2024), natural de Leiria e os poetas centenários António Ramos Rosa, Sebastião da Gama e Alexandre O´Neil.

No contexto da comemoração do Dia de Portugal, o festival receberá o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 08 de junho, que “se associa a esta celebração das palavras, dos 500 anos de Camões, da importância da literatura na construção de uma identidade cultural e literária de Portugal”, salienta a organização.