A partir de 29 de outubro, a Azores Airlines passa a viajar todos os dias entre a Terceira e Lisboa, o que “corresponde a um acréscimo de duas ligações semanais face ao período homólogo”.

“A operação diária entre Lisboa e a ilha Terceira terá partida de Lisboa às 16:15 e chegada à ilha Terceira (Lajes) às 17:55 (18:55 em Lisboa). No sentido inverso, Terceira-Lisboa, as partidas estão previstas para as 18:55 (19:55 em Lisboa) e chegadas a Lisboa pela 22:15”, adiantou a companhia aérea, em comunicado de imprensa.

No inverno de 2023, a companhia vai manter igualmente duas ligações semanais entre a Terceira e o Porto, às quintas e domingos, com partidas do Porto às 12:40, chegada à ilha Terceira às 14:20 (15:20 em Lisboa), partida da ilha Terceira às 15:10 (16:10 em Lisboa) e chegada ao Porto às 18:35.

Mantém-se igualmente uma ligação semanal entre a Terceira e Boston, nos Estados Unidos da América, com saída da cidade norte-americana às 21:15 de segunda-feira (horas locais) e chegada à ilha às 06:10 de terça-feira.

A rota inversa é realizada com partida da Terceira às 17:55 de terça-feira e chegada a Boston às 20:05.

O grupo SATA integra a companhia Azores Airlines, que opera de e para fora dos Açores, e a SATA Air Açores, responsável pelas ligações interilhas.

No sábado, a Azores Airlines anunciou um reforço da operação entre os Açores e o continente nos dias 31 de agosto, 01 e 03 de setembro, disponibilizando 670 lugares extra devido ao aumento da procura.

Na quarta-feira, a companhia já tinha anunciado o arranque de uma operação entre Ponta Delgada (São Miguel) e Faro, a partir de 02 de junho de 2024, com voos duas vezes por semana.

Em 08 de agosto tinha sido anunciado o reforço da operação aérea doméstica e internacional com o Porto, com três novas rotas entre aquela cidade e a América do Norte e o aumento das frequências semanais entre os Açores.