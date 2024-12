Apesar de a situação “não condicionar a utilização da piscina”, a autarquia entendeu que deve “privilegiar a segurança de todos”.

“Estão, neste momento, a ser providenciadas todas as diligências no sentido de resolver a situação com a maior brevidade possível”, indicou a câmara na sua página na rede social Facebook.

Na publicação, o município “agradece a compreensão de todos” os que habitualmente escolhem a piscina de Borba para realizar as suas atividades de natação.

A bactéria ‘legionella’ é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia.

Podendo ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada, a infeção, apesar de grave, tem tratamento efetivo.