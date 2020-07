As cerimónias começaram no Museu Arqueológico de Badajoz (Espanha), longe dos olhares dos populares. Na rua, algumas pessoas festejaram a presença do rei com bandeiras de Espanha, enquantoa alguns metros de distancia, cerca de uma dezena de populares gritou pelo fim do regime monárquico.

Já no Castelo de Elvas, no distrito de Portalegre, o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o rei de Espanha, Felipe VI, e os chefes de Governo português, António Costa, e espanhol, Pedro Sánchez, foram “recebidos” por um protesto do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), reivindicando o encerramento da central nuclear de Almaraz e da ProToiro-Federação Portuguesa de Tauromaquia contra as políticas do Governo para o setor.

A dirigente de “Os Verdes" Manuela Cunha disse à agência Lusa que o protesto pretendeu exigir o encerramento da central de Almaraz, que fica a 110 quilómetros em linha reta da fronteira portuguesa e que registou, recentemente, dois incidentes.

“Almaraz já devia ter encerrado em 2010, estamos a prolongar o seu prazo de vida e, como qualquer pessoa sabe, como nos seres humanos, como em qualquer máquina, quanto mais velhos mais hipóteses de acidente temos, as centrais é igual. Encerrar Almaraz, que se serve das águas do rio Tejo, que está à beira da zona raiana, é fundamental”, disse.