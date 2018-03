Com a construção de pequenos diques, a atual linha de água que atravessa a vila, cujo nível oscila consoante as marés e a quantidade de chuva, vai tornar-se num espelho de água em permanência, com espaços verdes nas margens onde as pessoas possam estar, explicou à Lusa Francisco Martins.

"É criar dentro da própria vila, dentro do casco urbano, uma área natural que o canal à partida poderia ser mas, sendo assim, não. É uma coisa artificial", referiu o presidente da Câmara de Lagoa, no distrito de Faro, estimando um investimento total entre os 7 e os 8 milhões de euros para a requalificação de toda a frente de Ferragudo.

A intervenção no canal vai reduzir também o risco de cheias naquela vila turística, onde todos os invernos a água transborda, uma vez que para além de estar dependente das marés, é ali que desagua toda a água que chega de Lagoa, que fica numa zona mais alta.

"Aqui também vamos repor a normalidade em termos de cheias, que é sempre um risco muito grande, aliás, até há pouco tempo todas estas casas da baixa tinham um seguro precisamente contra as inundações", sublinhou o autarca, eleito em 2017 pelo PS para um segundo mandato.

O acesso desde a cidade de Lagoa até à vila de Ferragudo também vai ser alterado e vai ter bacias de contenção, ao abrigo de um Plano de Urbanização que está previsto para essa zona, acrescentou.