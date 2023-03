O JN comparou o preço de 16 alimentos e calculou qual seria a poupança. Retirando o IVA, concluiu-se que o benefício para as famílias seria de 1,98 euros. O cabaz com os 16 produtos alimentares incluía apenas produtos de marca branca da loja online do Continente.

De acordo com o teste, o JN refere que a diferença em alguns dos produtos “são tão pequenas como um ou cinco cêntimos", chegando aos 28 cêntimos no caso dos óleos alimentares que "tem uma taxa cobrada intermédia de 13%".

O preço dos produtos continua elevado, embora esta semana tenha descido em comparação à semana anterior. A Deco Proteste voltou a comparar o cabaz composto por 63 alimentos e, na quarta-feira, registou uma descida de 8,70 euros comparativamente com a semana passada.

De momento, o cabaz atinge os 226,15 euros, valor muito acima do preço que “custava antes do início da guerra da Ucrânia” que se fixou nos “183,63”, a 23 de fevereiro de 2022, afirma a Defesa do Consumidor.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro disse que vai trabalhar com os agentes da cadeia alimentar para garantir uma redução do preço dos bens alimentares, admitindo baixar o IVA.

“Vamos trabalhar com o setor para agir sobre preços em diversas dimensões: dimensão ajudas de Estado à produção - para diminuir os custos de produção - e, em segundo lugar, o equilíbrio entre redução da fiscalidade - ou seja, do IVA - e a garantia de que essa redução da fiscalidade se traduz numa redução efetiva e estabilização dos preços”, anunciou o primeiro-ministro, no debate parlamentar.