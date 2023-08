A conferência de imprensa da organização da Jornada Mundial de Juventude (JMJ) estava marcada para as 11h00, começou às 12h00 depois de um atraso significativo na conferência anterior sobre o trabalho das forças de segurança.

Américo Aguiar agradeceu a “todos, todos, todos”, usando as palavras do Papa e não tem dúvidas que “os homens e as mulheres de boa vontade estão convertidos ao sucesso que foi este evento”. Contudo, confessa o cansaço e garante que no século XXI ninguém se atreverá a fazer um igual, isso fica para os do século. XXII, “que se entendam.”

Numa declaração em tempo recorde assegura que haverá “nos próximos meses, transparência total. Vamos saber tudo até ao cêntimo”. E saiu, sem ouvir perguntas por saber que seriam referentes aos gastos e ainda não há informação sobre isso. Saiu também dizendo que tem o “arroz malandrinho” à espera, numa alusão ao almoço para que foi convidado por António Costa.

Perante a indignação dos jornalistas presentes, a organização promete a marcação de uma nova conferência com acesso a perguntas.