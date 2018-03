As balas que mataram a vereadora e ativista dos direitos humanos do Rio de Janeiro, Marielle Franco, na passada quarta-feira foram compradas pela polícia federal do Brasil, informou hoje a TV Globo.

Segundo uma reportagem exibida pelo RJ TV, um telejornal local da Globo, a perícia identificou a origem das munições com base nas cápsulas encontradas na cena do crime, que pertencem a um lote comprado a uma empresa privada pela polícia federal de Brasília em dezembro de 2006. A mesma reportagem frisou que a perícia não viu sinais de modificação nas munições e que agora iniciará um trabalho de rastreamento deste lote. Marielle Franco foi assassinada com quatro tiros de pistola, de calibre 9 milímetros, na cabeça, na noite da passada quando o carro em viajava foi alvejado por desconhecidos. Continuar a ler As autoridades policiais ainda estão a investigar o crime, mas já declararam que há sinais claros de que possa ter sido uma execução porque as vítimas foram seguidas e alvejadas sem que nenhum pertence delas tenha sido roubado. A vereadora, nascida e criada na favela da Maré e que era militante de um partido de esquerda, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), foi morta juntamente com o condutor depois de participar num encontro com mulheres negras. O assassínio de Marielle Franco gerou grande comoção no Brasil e também no exterior. No Rio de Janeiro, centenas de pessoas acompanharam o velório e enterro de Marielle Franco na quinta-feira. A cidade também foi palco de manifestações que reuniram milhares de pessoas na região central, que foram organizadas em homenagem a ela e ao condutor. Houve também protestos em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e noutras capitais do país. O caso também gerou comentários de repudio de membros do Governo brasileiro e da ONU e de organizações ligadas à defesa dos direitos humanos como a Amnistia Internacionais e a Human Rights Watch.