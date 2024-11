"O Banco de Portugal informa que os seus serviços de atendimento ao público — prestados na Sede, em Lisboa, e na sua rede de Agências e Delegações Regionais — estarão encerrados, excecionalmente, no dia 19 de novembro, por motivo da realização de uma reunião geral interna", é referido em nota publicada no site.

"Em alternativa, os cidadãos e as empresas poderão recorrer aos serviços prestados online pelo Banco de Portugal, através do site ou da aplicação (app). A app do Banco de Portugal pode ser descarregada gratuitamente na App Store ou no Google Play", explica esta entidade.

Tanto no site como na app do Banco de Portugal," os cidadãos e as empresas podem consultar a informação existente em seu nome" sobre várias questões, entre elas responsabilidades de crédito, contas e restrição ao uso de cheque.

"No site do Banco de Portugal e na app, também é possível reportar a perda ou a recuperação de documentos de identificação", é ainda apontado.