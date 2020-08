Segundo dados disponibilizados ao Jornal de Notícias pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a bandeira triangular vermelha, que alerta para a ocupação máxima da praia, já foi içada 2.476 vezes entre 6 de junho e 9 de agosto. Por sua vez, a bandeira amarela, que informa acerca de uma ocupação elevada — entre um a dois terços do areal ocupado — foi avistada 5.188 vezes. A verde, que dá conta da ocupação até um terço, foi içada mais de 21 mil vezes.

Feitas as contas pela APA, estima-se que, neste período, tenham estado nas praias portuguesas mais de 12,6 milhões de pessoas, sendo que o fim de semana de 4 e 5 de julho terá sido aquele com maior ocupação.

Em causa, para justificar os números, estão as altas temperaturas que se fizeram sentir. O mês de julho passado foi o mais quente em 89 anos, com o valor médio da temperatura máxima do ar a atingir os 34ºC, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No final do mês de julho, o ministro do Ambiente e Ação Climática divulgou que nove milhões de pessoas já tinham frequentado as praias nacionais, desde o início da época balnear, agradecendo o esforço de todos no cumprimento das regras sanitárias.

João Pedro Matos Fernandes anteviu que a frequência dos areais vá aumentar, ainda mais, neste mês de agosto, mas acredita que os portugueses "tudo farão para continuar a inibir, nas praias, o contágio da covid-19".