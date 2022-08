A crise económica está a asfixiar o Bangladesh e por isso nesta última segunda-feira o governo deste país asiático teve de tomar medidas ainda mais sérias para reduzir as contas da eletricidade, concretamente com o encerramento das escolas ao sábado e ainda a redução de uma hora por dia no horário de trabalho dos funcionário do governo e dos bancos.

A guerra da Ucrânia é apontada como a principal 'culpada' destas medidas que o governo do Bangladesh tem vindo a tomar nos últimos tempos. Em julho, refira-se, haviam cortes de energia diários durante duas horas, e foram encerradas todas as centrais elétricas que trabalham a diesel, devido ao aumento dos custos de importação do combustível.

Já este mês, e mesmo perante muitas manifestações, os preços da gasolina neste país subiu mais de 50%, ao passo que o diesel ultrapassou os 40%.

Tal como no setor público, o governo permite agora também que no privado as empresas possam reduzir a carga horária, embora tenha colocado essa decisão do lado dos patrões.