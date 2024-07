“Era por volta das 19h55 do dia 8 de julho quando recebemos a informação, depois de uma amiga da mulher relatar a uma loja de conveniência próxima que ela estava desaparecida”, disse um oficial local da guarda costeira do Japão, citado pelo The Guardian.

A mulher, chinesa e com 21 anos, estava a nadar com uma boia quando foi arrastada pelas ondas e não conseguiu voltar à praia, na região de Shizuoka.

Foi localizada na ponta sul da península de Boso, em Chiba, por um navio de carga, na manhã de quarta-feira, ainda com a boia e a "80 quilómetros em linha reta" da praia em que estava. Tinham passado 36 horas.

A mulher foi levada para o hospital, mas não precisou de ser internada porque o nível de desidratação não era considerado grave.