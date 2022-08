As idas à praia no Japão estão a ser acompanhadas de um aviso: os banhistas devem manter-se afastados dos golfinhos. O alerta surge após uma série de ataques que se pensa envolverem um único animal que deixou pelo menos seis pessoas com ferimentos ligeiros, conta o The Guardian.

O cetáceo — um golfinho roaz-corvineiro adulto Indo-Pacífico — mordeu vários banhistas em três praias em Fukui, na costa do Mar do Japão, desde o final de julho. Uma das vítimas teve mesmo de levar 14 pontos.

A maioria dos incidentes ocorreu a menos de 10 metros da costa, um sinal de que os golfinhos da zona se habituaram a ter contacto com humanos em águas pouco profundas.

Um jornal local avançou que entretanto foi instalado um dispositivo subaquático que emite ondas ultra-sónicas numa tentativa de dissuadir os animais. Contudo, ocorreram dois ataques depois de o equipamento ter sido colocado em funcionamento.

Para tentar prevenir os ataques, a polícia começou a patrulhar as praias e a distribuir panfletos, de forma a alertar as pessoas para a potencial ameaça.

Embora os ataques de golfinhos sejam extremamente raros, não são inéditos — especialmente se os animais se sentirem ameaçados, o que pode acontecer se houver uma tentativa de aproximação ou toque por parte das pessoas.