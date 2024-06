Os banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, estão desaconselhados desde terça-feira devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água, segundo informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Praia de Matosinhos vista a partir do Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, Matosinhos, 18 de junho de 2020. JOSÉ COELHO/LUSA Lusa