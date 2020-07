Se existisse uma competição em torno de pessoas que perdem as estribeiras ao volante a nível europeu, de acordo com The Guardian, que cita um inquérito, os franceses eram os campeões.

Uma sondagem sobre "condução responsável" em 11 países europeus publicada pela Vinci Motorway, revelou que um em cada cinco condutores franceses — este número sobe na zona de Paris — parece sofrer de Transtorno Dissociativo de Personalidade quando está a conduzir.

Os franceses admitem mesmo que não são "a mesma pessoa" e que são mais "agitados, impulsivos ou agressivos" ao volante do que o "são na vida normal". A política na estrada, segundo um em cada dez condutores franceses, é a de "cada um por si".

No entanto, os condutores franceses partilham o primeiro lugar com os gregos na sondagem como sendo os mais propensos a lançar insultos a outros condutores — sensivelmente 70% de todos os inquiridos.