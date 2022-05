Em declarações à agência Lusa, o secretário do Ambiente e Alterações Climáticas do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM), Alonso Miguel, disse que aquele departamento governamental “dispõe de uma embarcação a motor” que realiza “trabalhos de monitorização das qualidades das massas de água das lagoas de São Miguel”, um “propósito que serve há já muitos anos”.

“Durante a semana passada a embarcação esteve a ser utilizada na Lagoa do Fogo com perímetros de trabalhos de monitorização programados, mais concretamente trabalhos de recolha de amostras de água para análise do laboratório dos recursos hídricos que se realizam trimestralmente”, declarou Alonso Miguel.

No domingo, a Associação para a Promoção e Proteção Ambiental dos Açores (APPAA) alertou para situações que poderão configurar “atentados à lei” que protege a reserva natural da Lagoa do Fogo, como a utilização de uma embarcação com motor, prática interdita, documentando a situação com fotos.

Hoje, o secretário da tutela realçou que a legislação em vigor “prevê exceções para a utilização de embarcações motorizadas”, como “operações de socorro” e “ações de fiscalização e monitorização do plano de água”.

Alonso Miguel acrescentou que a embarcação, “aproveitando os trabalhos de monitorização”, deu ainda apoio “aos serviços de ambiente e alterações climáticas de São Miguel” ao transportar “mais de sete mil exemplares de espécies endémicas para reflorestação das margens da Lagoa do Fogo”.

“O impacto ambiental é mínimo com a frequência de utilização daquela embarcação, muito mais quando comparado com o benefício ambiental retirado quer das ações constantes de monitorização da água, quer, nesse caso em concreto, do transporte de espécies endémicas”, reforçou.

O secretário regional disse ainda que para a realização daquelas tarefas já se “experimentaram embarcações com motorização elétrica”, mas foram “ineficientes, quer em termos de autonomia de baterias, quer em termos de potência dos motores”.

A Lagoa do Fogo é a segunda maior lagoa de São Miguel e está classificada desde 1974 como reserva natural.