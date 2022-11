De acordo com um comunicado enviado pela Guarda Nacional Republicana, "uma embarcação (semirrígida), denominada “Alcoutim”, desapareceu esta quarta-feira do Cais da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

O barco-patrulha de Alta Velocidade, com dez metros de comprimento, estava atracado no Porto de Pesca de Vila Real de Santo António.

"O furto terá ocorrido entre as 06h00 e as 07h00, horário em que militares da Equipa de Patrulhamento e Intervenção Marítima desta Unidade desempenhavam uma ação de patrulha no Rio Guadiana", descreve o comunicado.

"A embarcação EAV “Alcoutim” encontrava-se atracada no Cais à hora de saída da patrulha. De imediato, os militares da Guarda encetaram diligências no sentido de localizar a embarcação, com o auxilio da Guardia Civil [espanhola], até ao momento sem sucesso".

A GNR assegura que o cais onde a embarcação se encontrava atracada "estava fechado e vedado ao público, sendo de uso exclusivo dos militares da Guarda, permitindo apenas o acesso por via marítima, pelo Porto de Pesca".

O desaparecimento da embarcação foi, entretanto, "comunicado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária", conclui a nota enviada pela GNR.

*(Artigo corrigido às 22H45 com imagem mais parecida à embarcação desaparecida)