Feita em bronze e com alguns fragmentos em alumínio, o monumento representa a estrela pop enquanto realiza um dos seus passos de dança característicos, vestindo um top castanho e uma saia longa da mesma cor.

"Ancas que não mentem, um talento inigualável, uma voz que movimenta multidões", diz a inscrição na base da escultura, apresentada bum ato público que contou com a presença dos pais da cantora, William Mebarak e Nidia Ripoll.

O governo local tinha já publicando imagens da estátua e do seu processo de elaboração desde agosto, mas o rosto não tinha sido revelado até agora. O monumento foi instalado no calçadão próximo do rio Magdalena.

"Agradeço ao escultor Yino Márquez e aos alunos da escola distrital de artes por esta demonstração do enorme talento artístico da gente de minha terra", escreveu na rede social X (o antigo Twitter) Shakira, de 46 anos e vencedora do Grammy Latino de canção do ano em 2023 com "Bzrp Music Sessions, Vol. 53".

O tema — uma espécie de catarse sobre a sua separação do ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, criado junto com o produtor argentino Bizarrap — tornou-se um grande sucesso mundial e deu um novo impulso à sua carreira.

A estátua "realmente representa-a muito bem, com todos os detalhes, até a forma de dançar", disse à AFP Daniel Paulman, um turista americano que esteve na inauguração.

Nos últimos meses, Shakira também ocupou as manchetes devido a problemas fiscais. Em novembro, a artista chegou a um acordo com autoridades de Espanha no qual se declarou culpada de fraude fiscal e aceitou pagar uma multa superior a 7,3 milhões de euros.

Este ano, a colombiana pagou quase 14 milhões de euros em sanções por dois casos de evasão fiscal.