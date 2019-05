“Esta obra, que passa também pela reorganização da circulação ao nível das acessibilidades pedonais, cicláveis, rodoviárias […], será um passo essencial para resolver problemas com a mobilidade e constrangimentos de circulação, junto ao terminal rodo-ferro-fluvial e ao longo da Avenida da Liberdade, na freguesia de Verderena”, adianta o município em comunicado.

Segundo a mesma nota, a intervenção será possível devido a uma candidatura agora aprovada no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, pelo que os projetos de execução “já estão a ser desenvolvidos” para que o lançamento do concurso avance “no menor espaço de tempo possível.

Já a criação da nova rede ciclável tem o objetivo de ser uma “alternativa nas deslocações regulares de curta distância”, que será articulada com a rede de transportes públicos, tal como já acontece com a ligação pedonal entre o Polis e a Rua Miguel Pais.

“Este projeto é estrutural para o Barreiro, de importância capital para os barreirenses e para os Transportes Coletivos do Barreiro, os quais poderão ter como impacto imediato o aumento da sua eficácia através da eliminação de tempos de espera em sistemas semafóricos, melhorando a sua articulação com a Soflusa e Refer. Vamos descongestionar um dos maiores nós de tráfego da nossa cidade”, afirma o vereador do Planeamento e Gestão Territorial, Rui Braga, citado na mesma nota.

Além das melhorias a nível de acessibilidade, estas medidas vão também contribuir para a descarbonização e qualificação ambiental do concelho, “reduzindo a emissão de gases para a atmosfera provocados pelo congestionamento de tráfego junto aos semáforos”, refere a autarquia.

“Vai ser possível tornar a cidade mais amiga dos peões e com uma rede de transportes públicos mais eficiente”, acrescenta o município.