A lei deve impor laços familiares ou de afinidade para minimizar o risco de incumprimento do contrato de gestação de substituição, disse a presidente do CNPMA, Carla Rodrigues, numa audição no grupo de trabalho para a Procriação Medicamente Assistida (PMA) na Assembleia da República.

O conselho já tinha feito esta proposta aquando da aprovação da lei, mas não foi acautelado que "apenas pode ser gestante de substituição a mulher que seja mãe de, pelo menos, uma criança por si gerada” e se "sinta realizada" para “encarar a gestação como um projeto pessoal de outra mulher e não seu, porque o seu já foi realizado”, disse Carla Rodrigues.

A lei deve aplicar-se também apenas "a cidadãos nacionais e a apátridas e estrangeiros a viver em Portugal" para "evitar, de alguma forma, que a lei seja criada e provoque uma afluência a Portugal de turismo reprodutivo", tendo o conselho "sérias dúvidas que isso seja benéfico para Portugal, para o sistema de saúde" e para a gestação de substituição”.

As restantes propostas prendem-se com a excecionalidade do recurso à gestação de substituição, que só deve abranger casos de ausência de útero, lesão ou doença que impeça definitivamente a gravidez da mulher, e a pré-avaliação da aptidão psicológica da gestante e dos beneficiários.