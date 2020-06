“Os dados estatísticos nem sempre são fáceis de interpretar, muito menos numa situação de pandemia com evoluções constantes”, admitiu a DGS, em resposta à Lusa, salientando que não se podem “fazer essas comparações quando os referenciais são diferentes”.

“Só no final da linha do tempo desta pandemia se conseguirá estudar a correta evolução nos concelhos”, sublinhou, acrescentando posteriormente que os dados disponíveis “são os que estão no relatório”.

Portugal contabiliza pelo menos 1.436 mortos associados à covid-19 em 32.895 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado hoje, que aponta um crescimento de 195 novos infetados em todo o país.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é hoje a região com mais casos de novos infetados por coronavírus (com 158 novos casos, para um total de 11.493), seguida pelo Norte, que hoje no boletim apresenta 29 novos casos (14,87% dos novos infetados), para um total de 16.789 infetados desde o início oficial do registo em Portugal.

O Centro, com seis novos casos, representa 3,07% do total de hoje, para 3.753 casos, enquanto o Alentejo e a Madeira, ambos com uma nova infeção, representam 0,51% do total de hoje, para 260 e 91 casos totais, respetivamente.

No Algarve e na Região Autónoma dos Açores não foi registado qualquer novo caso de infetado.

Quanto a concelhos, Lisboa é o concelho do país com mais infetados no total, com 2.447, mais 38 casos do que no boletim divulgado na segunda-feira.

Entre os outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, e em relação ao boletim do dia anterior, Sintra tem hoje um total de 1.355 infetados, ficando por esclarecer a evolução dos casos neste concelho, Loures está com 1.089 (+23), a Amadora com 890 (+29), Odivelas 581 (+16), Cascais 579 (+4), Oeiras 446 (+3), Vila Franca de Xira 427 (+14), Almada 402 (+6) e o Seixal 397 (+12).

No Norte, os concelhos com mais casos acumulados são os de Vila Nova de Gaia (1.578, +11), do Porto (1.358, +1), de Matosinhos (1.281, +1), de Braga (1.225, igual) e de Gondomar (1.083, também sem novos casos).