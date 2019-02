A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco (3-E), acompanhada pelo vice-presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), Ulisses Rolim (2-E), durante a greve dos enfermeiros junto ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, 08 de fevereiro de 2019. Os enfermeiros dos blocos operatórios de sete hospitais públicos iniciaram no dia 31 janeiro uma greve às cirurgias programadas que decorre até 28 de fevereiro, em protesto pela falta de valorização da profissão e sobre as dificuldades das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. A paralisação foi convocada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) e Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE). MIGUEL A. LOPES/LUSA

