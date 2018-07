Ana Rita Cavaco reuniu-se hoje no hospital de Abrantes com o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT, que integra esta unidade e ainda as de Tomar e de Torres Novas), Carlos Andrade Costa, a enfermeira diretora, Ana Paula Eusébio, e o presidente do conselho diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco.

A bastonária disse à agência Lusa que a reunião aconteceu em Abrantes porque a situação na Urgência deste hospital “é muito difícil” pela falta de enfermeiros, “com uma grande insegurança na prestação de cuidados”, situação que teve oportunidade de confirmar, tanto neste serviço, onde encontrou apenas um enfermeiro para três salas e ainda para os doentes que estavam no corredor, como em Cardiologia e em Medicina 2.

Ana Rita Cavaco sublinhou o facto de se ter iniciado hoje nas Urgências de Abrantes a integração de 16 dos 19 enfermeiros que o CHMT foi autorizado a contratar dos 58 solicitados para cobrir a passagem dos horários de trabalho para as 35 horas semanais, o que, afirmou, revela o grau de “carência” em que se encontrava este serviço, onde existem três salas de observação cirúrgica para doentes em pós operatório tardio (acima das 12 horas).

Na Cardiologia, onde se encontram dez doentes monitorizados, só existe um enfermeiro à noite, “uma situação também de rácios muito inseguros”, disse, adiantando que na Medicina 2 metade da equipa está de baixa, o que revela o “ponto de exaustão” em que se encontram os enfermeiros.

“À semelhança do que existe no resto do país, este hospital aguarda há vários meses autorizações de 40 substituições de enfermeiros que estão de licença prolongada e é impossível gerir diariamente os serviços sem ter estas autorizações”, declarou.