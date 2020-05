Em conferência de imprensa, em Lisboa, Luís Menezes Leitão criticou ainda que o Ministério de Justiça se tenha "preocupado em aumentar consideravelmente as remunerações dos magistrados, mas se recuse a fazer uma simples actualização da tabela de remunerações dos advogados no acesso ao direito, apesar de a lei determinar essa atualização anual.

Através do bastonário, a Ordem dos Advogados (OA) criticou igualmente a apresentação pelo Ministério da Justiça de um documento denominado Medidas para Reduzir o Risco de Transmissão do Vírus nos Tribunais, documento esse que se refere que terá sido articulado com as Magistraturas, mas sobre o qual a OA "não foi sequer ouvida".

"Esse documento demonstra estar o Ministério da Justiça exclusivamente preocupado com a transmissão do vírus para os magistrados e funcionários judiciais, aos quais disponibiliza prontamente equipamentos de protecção individual, mas não com a protecção da saúde dos advogados e de outros cidadãos convocados pelo tribunal, aos quais exige que obtenham eles próprios equipamentos de protecção, sob pena de terem falta injustificada às diligências, com a aplicação de multas", refere a OA, em nota divulgada na sessão.

A este propósito, a OA lembra que a ministra da Justiça chegou a sugerir que os advogados debitassem aos seus clientes a aquisição das necessárias máscaras, esquecendo que no caso dos advogados que trabalham no acesso ao direito, "o seu cliente é precisamente o Ministério que a mesma dirige, e que tem mantido as suas remunerações por actualizar desde 2004".